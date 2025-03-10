Наймолодша експрем’єрка Фінляндії видасть книгу-мемуари

Колишня лідерка фінських соціал-демократів, експрем’єрка Санна Марін видасть свої мемуари.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє STT.

Мемуари Санни Марін, якій на момент вступу на прем’єрську посаду було 34 роки, вийдуть англійською та фінською мовою 4 листопада 2025 року.

Книга вийде під назвою "Надія через дію: мемуари про сміливість бути лідером". Санна Марін планує розповісти про свій шлях у велику політику, про виклики під час роботи на топпосадах, та поділитися своїми поглядами на те, як бути лідером і просувати зміни.

Нагадаємо, Марін була прем’єркою Фінляндії у 2019-2023 роках та застала такі події як пандемія коронавірусу, повномасштабний напад Росії та Україну і вступ Фінляндії у НАТО. Уряд Марін привернув за кордоном велику увагу великою кількістю жінок на топпосадах (зокрема, жінками були усі лідери п’яти коаліційних політсил) та амбітною кліматичною політикою.

Санна Марін пішла з посади лідерки партії та з політики після невдачі соціал-демократів на виборах 2023 року, хоча особисто для неї вибори стали новою перемогою (друге місце у країні за кількістю відданих за неї голосів), і партія поступилася "Національній коаліції" та "Справжнім фінам" з мінімальним відривом.

Після того Санна Марін працювала стратегічною радницею в Інституті Тоні Блера та залишається тісно долученою до пов’язаних з Україною питань, у тому числі входить до правління форуму "Ялтинська європейська стратегія".

Книгу видає американський видавець Scribner, оригінальна версія – англомовна.

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