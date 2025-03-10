Самая молодая экс-премьер Финляндии издаст книгу-мемуары

Бывший лидер финских социал-демократов, экс-премьер Санна Марин издаст свои мемуары.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает STT.

Мемуары Санны Марин, которой на момент вступления в премьерскую должность было 34 года, выйдут на английском и финском языке 4 ноября 2025 года.

Книга выйдет под названием "Надежда через действие: мемуары о смелости быть лидером". Санна Марин планирует рассказать о своем пути в большую политику, о вызовах во время работы на топ-должностях, и поделиться своими взглядами на то, как быть лидером и продвигать изменения.

Напомним, Марин была премьером Финляндии в 2019-2023 годах и застала такие события как пандемия коронавируса, полномасштабное нападение России и Украины и вступление Финляндии в НАТО. Правительство Марин привлекло за рубежом большое внимание большим количеством женщин на топ-должностях (в частности, женщинами были все лидеры пяти коалиционных политсил) и амбициозной климатической политикой.

Санна Марин ушла с должности лидера партии и из политики после неудачи социал-демократов на выборах 2023 года, хотя лично для нее выборы стали новой победой (второе место в стране по количеству отданных за нее голосов), и партия уступила "Национальной коалиции" и "Настоящим финнам" с минимальным отрывом.

После того Санна Марин работала стратегическим советником в Институте Тони Блэра и остается тесно приобщенной к связанным с Украиной вопросам, в том числе входит в правление форума "Ялтинская европейская стратегия".

Книгу издает американский издатель Scribner, оригинальная версия – англоязычная.

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