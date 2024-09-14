Експрем'єрка Фінляндії порівняла Захід із жабкою, яка сидить у воді, що нагрівається

Західний світ відстає у реакції на дії Росії та інших авторитарних країн, оскільки досі не хоче виходити із зони комфорту.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) зробила колишня голова уряду Фінляндії Санна Марін.

"Ми наче та жабка, яка сидить у воді, що поступово нагрівається. Але вода поки просто тепла – і це нам подобається. Нам подобається торгувати із Китаєм, торгувати та мати стосунки із країнами, чиї цінності є далекими від наших. І ми не хочемо зрозуміти, що температура вона поступово збільшується" – пояснила вона.

Санна Марін уточнює – в інформаційному просторі існує достатньо закликів нічого не робити та залишатися у зоні комфорту.

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"Адже температура води ще комфортна, тож навіщо нашій жабці щось міняти. А ще є заклики, що проблеми України – це не наші проблеми, і навіть що достатньо припинити допомогу, і ця проблема вирішиться сама",– додала вона.

Нагадаємо, у липні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила про серйозні наслідки для Європи, якщо Україна не отримає достатньої підтримки для захисту від Росії.

А міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску наголошувала, що стратегічні цілі Росії щодо України не змінилися і ЄС має активізувати підтримку України.