Столкновение судов в Северном море: пострадали 32 человека, никто не погиб

В результате столкновения танкера и контейнеровоза у берегов Англии в Северном море утром 10 марта пострадали 32 человека, их всех доставили на берег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По словам Мартина Бойерса, руководителя порта Гримсби, куда эвакуировали пострадавших, всего после аварии с судов забрали 32 человека.

"Я знаю, что все они были живы", – заверил Бойерс, отметив, что эвакуированных отправили в больницы. Пока неизвестно, какие ранения они могли получить.

Утром в понедельник столкнулись нефтяной танкер под флагом США и грузовое судно под флагом Португалии. После столкновения на обоих судах вспыхнул пожар.

К месту происшествия в Северном море направили несколько спасательных шлюпок, а также спасательный вертолет и самолет береговой охраны.

Пока точно неизвестно, что могло стать причиной аварии.

Напомним, в январе в Гамбурге 11 человек пострадали в результате столкновения пассажирского парома и грузового судна на реке Эльба.