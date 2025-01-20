У німецькому Гамбурзі 11 людей постраждали внаслідок зіткнення суден на Ельбі

У німецькому місті Гамбург 11 людей постраждали внаслідок зіткнення пасажирського порома і вантажного судна на річці Ельба.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався вранці у понеділок близько 06:40. На поромі та баржі, що зіткнулись на Ельбі, було загалом 25 осіб. Попередньо повідомляють, що причиною інциденту стала баржа, що дрейфувала без керування.

Внаслідок аварії постраждали 11 осіб, одна людина має загрозливі для життя травми.

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