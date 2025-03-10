Експорт шведської зброї у 2024 році встановив рекорд

Експорт шведської зброї у 2024 році встановив історичний максимум.

Як інформує SVT, пише "Європейська правда", про це свідчать цифри від Інспекторату зі стратегічної продукції.

Експорт військової продукції зі Швеції у 2024 році сягнув понад 29 млрд крон (понад 2,6 млрд євро), що є найвищим показником за увесь час. Це також на 63% більше, ніж у 2023 році.

"Ми можемо чітко побачити, як погіршення безпекової ситуації впливає на експорт ОПК. Зростання порівняно з 2023 роком – виняткове", – зазначили у відомстві.

Більша частка експорту призначалася для країн ЄС "та інших партнерських держав".

Нагадаємо, у січні Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги для України за час повномасштабної війни вартістю 1,25 млрд доларів. До нього мають увійти 16 бойових катерів, 1500 протитанкових ракет, 146 вантажівок та 200 протитанкових гранатометів.

Частина коштів піде на "данську модель", яка залучає кошти для оборонно-промислового комплексу України. Частина суми спрямована на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників.

У третю річницю повномасштабної війни шведські урядовці анонсували плани надати Україні системи ППО на 113 млн доларів.