Экспорт шведского оружия в 2024 году установил рекорд

Экспорт шведского оружия в 2024 году установил исторический максимум.

Как информирует SVT, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют цифры от Инспектората по стратегической продукции.

Экспорт военной продукции из Швеции в 2024 году достиг более 29 млрд крон (более 2,6 млрд евро), что является самым высоким показателем за все время. Это также на 63% больше, чем в 2023 году.

"Мы можем четко увидеть, как ухудшение ситуации с безопасностью влияет на экспорт ОПК. Рост по сравнению с 2023 годом – исключительный", – отметили в ведомстве.

Большая часть экспорта предназначалась для стран ЕС "и других партнерских государств".

Напомним, в январе Швеция объявила о крупнейшем пакете помощи для Украины за время полномасштабной войны стоимостью 1,25 млрд долларов. В него должны войти 16 боевых катеров, 1500 противотанковых ракет, 146 грузовиков и 200 противотанковых гранатометов.

Часть средств пойдет на "датскую модель", предполагающую финансирование производства оружия украинским ОПК. Часть суммы направлена на производство украинских ракет большой дальности и беспилотников.

В третью годовщину полномасштабной войны шведские чиновники анонсировали планы предоставить Украине системы ПВО на 113 млн долларов.