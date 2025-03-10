Стармер і Трамп обговорили майбутні переговори США та України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувався із американським президентом Дональдом Трампом та висловив сподівання на "позитивний результат" українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії.

Про це повідомив речник британського прем’єра у понеділок, 10 березня, цитує газета The Guardian, пише "Європейська правда".

Напередодні американсько-українських переговорів, які пройдуть у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії, Стармер поспілкувався з Трампом, щоб обговорити їхні очікування від зустрічі.

Речник британського прем’єра повідомив, що Стармер сказав Трампу, "що офіційні особи Великої Британії розмовляли з офіційними особами України впродовж вихідних, і вони залишаються прихильними до тривалого миру".

Британський прем'єр-міністр також сказав, що "сподівається на позитивний результат переговорів, який дозволить відновити американську допомогу та обмін розвідданими".

"Обидва лідери також говорили про економічну угоду, яку вони обговорювали в Білому домі, і прем'єр-міністр привітав детальні розмови, які вже відбулися, щоб просунути її вперед. Обидва лідери домовилися залишатися на зв'язку", – додав речник Стармера.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо прилетів до Джидди 10 березня для участі у двосторонніх переговорах з українськими посадовцями, які очолить Андрій Єрмак. Очікується, що до Рубіо приєднаються радник з національної безпеки Майк Волц і посланник Трампа Стів Віткофф.

Раніше Віткофф заявив, що США очікують на значний прогрес на переговорах з Україною цього тижня.

Сам Трамп заявив, що у Росії "немає карт" на переговорах щодо України, хоча ще минулого тижня, за його версією, вони були.

Він також сподівається, що під час переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії вдасться досягти "хорошого результату".