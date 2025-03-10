Макрон засудив спроби Росії дестабілізувати Молдову

Французький президент Емманюель Макрон висловив підтримку молдовській візаві Маї Санду, чия країна зазнає гібридного впливу Росії.

Його слова на спільній пресконференції в Парижі 10 березня наводить BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови з журналістами Макрон наголосив, що повномасштабна війна в Україні є "серйозним викликом для Європи", виокремивши Молдову, яка "перебуває на передовій російської загрози" і чий повітряний простір регулярно порушується.

Президент Франції також засудив "усе більш відверті спроби Росії дестабілізувати" Молдову та її "демократичні інститути".

"Ми вирішили ще більше зміцнити нашу співпрацю, щоб підвищити стійкість Молдови до іноземного втручання", – анонсував він.

У межах візиту Мая Санду обговорить із французьким лідером питання двостороннього співробітництва, підтримку Францією європейського шляху Молдови та безпеку на європейському континенті.

Нагадаємо, Макрон у стратегічній промові 5 березня підтвердив готовність Франції запропонувати свою "ядерну парасольку" європейським союзникам.

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