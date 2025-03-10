Макрон осудил попытки России дестабилизировать Молдову

Французский президент Эмманюэль Макрон выразил поддержку молдавской визави Майи Санду, чья страна подвергается гибридному влиянию России.

Его слова на совместной пресс-конференции в Париже 10 марта приводит BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Во время разговора с журналистами Макрон отметил, что полномасштабная война в Украине является "серьезным вызовом для Европы", выделив Молдову, которая "находится на передовой российской угрозы" и чье воздушное пространство регулярно нарушается.

Президент Франции также осудил "все более откровенные попытки России дестабилизировать" Молдову и ее "демократические институты".

"Мы решили еще больше укрепить наше сотрудничество, чтобы повысить устойчивость Молдовы к иностранному вмешательству", – анонсировал он.

В рамках визита Майя Санду обсудит с французским лидером вопросы двустороннего сотрудничества, поддержку Францией европейского пути Молдовы и безопасность на европейском континенте.

Напомним, Макрон в стратегической речи 5 марта подтвердил готовность Франции предложить свой "ядерный зонтик " европейским союзникам.

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