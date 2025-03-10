Бывших топ-чиновников Валенсии вызвали для показаний по делу о смертельных наводнениях

Суд в Испании, который расследует прошлогодние смертельные наводнения в Валенсии по подозрению в умышленном убийстве, вызвал для дачи показаний двух бывших топ-чиновников региона.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Судья обязал явиться для дачи показаний по делу о наводнениях экс-министра внутренних дел Валенсии Саломе Прадас и бывшего ответственного за чрезвычайные ситуации Эмилио Аргуэсо.

В обосновании суд указал, что оповещение жителей о наводнении 29 октября было "было запоздалым и ошибочным", а шторм, вызвавший наводнения, "не был непредсказуемым погодным явлением".

В то же время для показаний не вызвали главу регионального правительства Валенсии Карлеса Масона, отставки которого ранее требовали тысячи недовольных жителей.

Уголовное расследование, которое ведет суд испанского города Катарроха, касается предполагаемых убийств и ранений из-за халатности в результате наводнений осенью 2024 года.

По официальным данным, трагедия унесла жизни в общей сложности 225 человек, еще три до сих пор считаются пропавшими без вести.

Правительство Испании в прошлом месяце объявило, что предоставит годовые разрешения на проживание и работу около 25 тысячам мигрантов, пострадавших от прошлогодних смертоносных наводнений в регионе Валенсия.