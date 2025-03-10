Угорський депутат зірвав виступ Орбана його ж промовою і за день зібрав гроші на штраф

Незалежний угорський депутат Акош Хадгазі за кілька годин зібрав 7 мільйонів форинтів (майже 19 тисяч доларів) – штраф, виписаний за зривання виступу премʼєра Віктора Орбана його ж промовою про важливість західної демократії.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Під час виступу Орбана в парламенті 24 лютого Хадгазі увімкнув промову Орбана 2007 року, де той, серед іншого, говорив таке:

"Наше послання наступному поколінню полягає в тому, що вони не повинні допустити, щоб демократія, яку наше нове покоління на Заході викроїло для себе, перетворилася на багатопартійну систему без демократії".

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер був змушений перервати виступ Орбана та зробити зауваження Хадгазі.

Як зазначає Telex, в офіційній трансляції засідання парламенту Угорщини інцидент показано не було, а в стенограмі він був відображений без згадки про те, що саме Хадгазі увімкнув у залі.

Коли в понеділок стало відомо, що Кевер виписав депутату штраф у 7 мільйонів форинтів, той організував збір у Facebook і закрив його менш ніж за добу. Як зазначає Telex, 1 мільйон запропонувала ліберальна опозиційна партія Momentum.

"Я людина, тому мушу сказати це зараз: звичайно, фінансова підтримка – це добре, але важливішою є моральна підтримка, яка надходить від численних пожертвувань і листів, які їм пишуть. Дякую вам! Це дає мені сили і надію, що це можна і потрібно продовжувати", – написав Хадгазі.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року спікер парламенту Угорщини оштрафував лідера опозиційної партії "Демократична коаліція" Ференца Дюрчаня на 14 мільйонів форинтів за критику Орбана в сесійній залі.

Того ж місяця угорський опозиційний активіст Мартон Ньєкіцкі спробував зірвати пресконференцію Орбана в Європарламенті, де той викладав плани на піврічне головування Угорщини в Європейському Союзі.