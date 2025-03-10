Венгерский депутат сорвал выступление Орбана его же речью и за день собрал деньги на штраф

Независимый венгерский депутат Акош Хадгази за несколько часов собрал 7 миллионов форинтов (почти 19 тысяч долларов) – штраф, выписанный за срыв выступления премьера Виктора Орбана его же речью о важности западной демократии.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Во время выступления Орбана в парламенте 24 февраля Хадгази включил речь Орбана 2007 года, где тот, среди прочего, говорил следующее:

"Наше послание следующему поколению заключается в том, что они не должны допустить, чтобы демократия, которую наше новое поколение на Западе выкроило для себя, превратилась в многопартийную систему без демократии".

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер был вынужден прервать выступление Орбана и сделать замечание Хадгази.

Как отмечает Telex, в официальной трансляции заседания парламента Венгрии инцидент показан не был, а в стенограмме он был отражен без упоминания о том, что именно Хадгази включил в зале.

Когда в понедельник стало известно, что Кевер выписал депутату штраф в 7 миллионов форинтов, тот организовал сбор в Facebook и закрыл его менее чем за сутки. Как отмечает Telex, 1 миллион предложила либеральная оппозиционная партия Momentum.

"Я человек, поэтому должен сказать это сейчас: конечно, финансовая поддержка – это хорошо, но важнее моральная поддержка, которая поступает от многочисленных пожертвований и писем, которые им пишут. Спасибо вам! Это дает мне силы и надежду, что это можно и нужно продолжать", – написал Хадгази.

Напомним, в октябре 2024 года спикер парламента Венгрии оштрафовал лидера оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Ференца Дюрчаня на 14 миллионов форинтов за критику Орбана в сессионном зале.

В том же месяце венгерский оппозиционный активист Мартон Ньекицки попытался сорвать пресс-конференцию Орбана в Европарламенте, где тот излагал планы на полугодовое председательство Венгрии в Европейском Союзе.