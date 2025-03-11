Маск заявил, что кибератака на его Х была осуществлена из Украины

Миллиардер Илон Маск, соратник президента США Дональда Трампа, заявил, что его социальная сеть X (Twitter) стала мишенью "массированной кибератаки" в понедельник, а позже сказал, что атака была осуществлена с "территории Украины".

Об этом Маск сказал в интервью Fox Business Channel, сообщает "Европейская правда".

В понедельник днем Маск заявил, что "массированная кибератака" была направлена на X, что привело к перебоям в работе тысяч пользователей в течение дня.

"Нас атакуют ежедневно, но это было сделано с использованием большого количества ресурсов. За этим стоит либо большая, скоординированная группа, либо страна. Мы отслеживаем..." – написал Маск на X.

Впоследствии Маск расширил свои комментарии в интервью Fox Business Channel.

"Мы точно не знаем, что произошло, но была массированная кибератака, которая пыталась вывести из строя систему X, с IP-адресов, происходящих из Украины", – сказал Маск.

Тем временем пропалестинская хакерская группа Dark Storm Team взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на платформу, согласно публичному сообщению группы в Telegram.

Маск является яростным критиком украинских властей на фоне ухудшения отношений между Киевом и администрацией Трампа.

На выходных Маск заявил, что "вся линия фронта" Украины посыплется, если он отключит своего провайдера спутниковой связи Starlink. За это его раскритиковал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

После спора с Сикорским Маск пообещал не отключать Украине Starlink даже при несогласии с политикой Киева.

Маск также назвал сенатора-демократа Марка Келли "предателем" после того, как законодатель опубликовал информацию о своем визите в Украину.