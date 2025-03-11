МИД РФ о визите посланника Трампа: контакты с США достаточно интенсивные

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова не подтвердила и не опровергла сообщения СМИ о запланированном визите спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа на этой неделе в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Об этом она сказала в комментарии "РИА Новости", пишет "Европейская правда".

Захарова заявила, что контакты России с США сегодня "достаточно интенсивные". Она также подчеркнула, что уровень и форматы контактов России и США часто согласовывают в рабочем режиме достаточно оперативно.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует второй раз посетить Москву для встречи с лидером России Владимиром Путиным.

Накануне телеканал CNN сообщил, что США на этой неделе встретятся в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с российскими.

В МИД РФ взамен заявили, что новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется.