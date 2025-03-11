Рубіо розповів, що думає про погрози Трампа щодо масштабних санкцій проти РФ

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував озвучені президентом Дональдом Трампом погрози щодо запровадження широкомасштабних санкцій проти Росії.

Заяву Рубіо наводить пресслужба Держдепу США, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, думка Трампа полягає в тому, "щоб всім має бути зрозуміло, що у Сполучених Штатів є інструменти" для того, щоб нав'язати Росії витрати як стороні у війні проти України.

"Але ми сподіваємося, що до цього не дійде", – додав держсекретар.

Він висловив сподівання, що Україна і РФ "усвідомлюють, що це не той конфлікт, який можна вирішити військовим шляхом; він може бути вирішений лише дипломатичним шляхом".

"Але це нагадування про те, що ми розуміємо, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні інструменти, якщо насправді все розвалиться, і – але ми сподіваємося, що цього не станеться. Справді сподіваємося. Ми сподіваємося, що до цього не дійде", – резюмував Рубіо.

Нагадаємо, Трамп минулого тижня погрожував "широкомасштабними санкціями" проти Росії через те, що Кремль продовжує війну.

Тим часом агентство Reuters також писало, що США розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії на тлі зусиль Дональда Трампа перезавантажити відносини з Москвою і зупинити війну в Україні.