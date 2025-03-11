Рубио рассказал, что думает об угрозах Трампа относительно масштабных санкций против РФ

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал озвученные президентом Дональдом Трампом угрозы о введении широкомасштабных санкций против России.

Заявление Рубио приводит пресс-служба Госдепа США, сообщает "Европейская правда".

По его словам, мнение Трампа заключается в том, "чтобы всем должно быть понятно, что у Соединенных Штатов есть инструменты" для того, чтобы навязать России расходы как стороне в войне против Украины.

"Но мы надеемся, что до этого не дойдет", – добавил госсекретарь.

Он выразил надежду, что Украина и РФ "осознают, что это не тот конфликт, который можно решить военным путем; он может быть решен только дипломатическим путем".

"Но это напоминание о том, что мы понимаем, что Соединенные Штаты располагают инструментами, если на самом деле все развалится, и – но мы надеемся, что этого не произойдет. Действительно надеемся. Мы надеемся, что до этого не дойдет", – резюмировал Рубио.

Напомним, Трамп на прошлой неделе угрожал " широкомасштабными санкциями " против России из-за того, что Кремль продолжает войну.

Между тем агентство Reuters также писало, что США разрабатывают план потенциального ослабления санкций против России на фоне усилий Дональда Трампа перезагрузить отношения с Москвой и остановить войну в Украине.