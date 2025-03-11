У Швеції бачать ризики погіршення ситуації з безпекою в країні

Ситуація з безпекою у Швеції серйозна, і є явні ризики того, що вона може погіршитися.

Про це заявила у вівторок шведська поліція безпеки (SAPO) у щорічній доповіді про загрози, які постали перед країною, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначено у доповіді, іноземні держави діють способами, що загрожують безпеці, і використовують гібридну діяльність для дестабілізації Швеції та Європи.

Останніми роками шведська влада занепокоєна зростанням загроз з боку іноземних держав, таких як Росія, Китай та Іран, і екстремістських угруповань, які займаються різними діями – від насильницьких атак і гібридних війн до корпоративного шпигунства.

"Існує відчутний ризик подальшого погіршення ситуації з безпекою, і це може статися у спосіб, який важко передбачити", – заявила голова поліції безпеки Шарлотта фон Ессен.

На початку березня повідомляли, що шведська поліція розслідує ймовірний акт саботажу на острові Готланд.

А у лютому в Швеції почали розслідування через чергове пошкодження кабелю зв’язку у Балтійському морі в районі стратегічного острова Готланд.