В Швеции видят риски ухудшения ситуации с безопасностью в стране

Ситуация с безопасностью в Швеции серьезная, и есть явные риски того, что она может ухудшиться.

Об этом заявила во вторник шведская полиция безопасности (SAPO) в ежегодном докладе об угрозах, стоящих перед страной, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как указано в докладе, иностранные государства действуют способами, угрожающими безопасности, и используют гибридную деятельность для дестабилизации Швеции и Европы.

В последние годы шведские власти обеспокоены ростом угроз со стороны иностранных государств, таких как Россия, Китай и Иран, и экстремистских группировок, которые занимаются различными действиями – от насильственных атак и гибридных войн до корпоративного шпионажа.

"Существует ощутимый риск дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью, и это может произойти способом, который трудно предсказать", – заявила глава полиции безопасности Шарлотта фон Эссен.

В начале марта сообщалось, что шведская полиция расследует вероятный акт саботажа на острове Готланд.

А в феврале в Швеции начали расследование из-за очередного повреждения кабеля связи в Балтийском море в районе стратегического острова Готланд.