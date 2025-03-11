Туск про переговори Україна-США: весь світ спостерігає за цим

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі переговорів між Україною США у місті Джидда у Саудівській Аравії заявив, що за цією зустріччю спостерігає весь світ.

Про це польський прем’єр написав в X, повідомляє "Європейська правда".

Його допис з’явився після появи даних про те, що зустріч між делегаціями України і США в Джидді вже розпочалась.

Туск закликав Україну і США "не згаяти свій шанс".

"Дорогі американці, дорогі українці, не згайте цей шанс. Весь світ дивиться на вас сьогодні в Джидді. Удачі", – зазначив він.

У місті Джидда в Саудівській Аравії у вівторок почалися перемовини між делегаціями України та США щодо врегулювання російсько-української війни.

В МЗС України раніше зазначали, що перемовини України і США у Саудівській Аравії стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру.