Туск о переговорах Украина-США: весь мир наблюдает за этим

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне переговоров между Украиной и США в городе Джидда в Саудовской Аравии заявил, что за этой встречей наблюдает весь мир.

Об этом польский премьер написал в X, сообщает "Европейская правда".

Его сообщение появилось после появления данных о том, что встреча между делегациями Украины и США в Джидде уже началась.

Туск призвал Украину и США "не упустить свой шанс".

"Дорогие американцы, дорогие украинцы, не упустите этот шанс. Весь мир смотрит на вас сегодня в Джидде. Удачи", – отметил он.

В городе Джидда в Саудовской Аравии во вторник начались переговоры между делегациями Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.

В МИД Украины ранее отмечали, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.