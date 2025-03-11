Туск о переговорах Украина-США: весь мир наблюдает за этим
Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне переговоров между Украиной и США в городе Джидда в Саудовской Аравии заявил, что за этой встречей наблюдает весь мир.
Об этом польский премьер написал в X, сообщает "Европейская правда".
Его сообщение появилось после появления данных о том, что встреча между делегациями Украины и США в Джидде уже началась.
Туск призвал Украину и США "не упустить свой шанс".
"Дорогие американцы, дорогие украинцы, не упустите этот шанс. Весь мир смотрит на вас сегодня в Джидде. Удачи", – отметил он.
В городе Джидда в Саудовской Аравии во вторник начались переговоры между делегациями Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.
В МИД Украины ранее отмечали, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.