Білий дім зарахував мирні переговори в Саудівській Аравії до 50 "перемог" Трампа за 50 днів

Білий дім до 50 днів на посаді президента США Дональда Трампа опублікував список 50 "перемог", до якого зарахували переговори в Саудівській Аравії щодо врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Білого дому.

"Перемога ніколи не припиняється – і президент Трамп тільки починає. Ось 50 перемог американського народу за перші 50 днів президентства Трампа", – йдеться у повідомленні Білого дому.

16-им у списку "перемог" зазначено пункт про зусилля Трампа до миру у всьому світі. "Президент Трамп посадив Росію та Україну за стіл переговорів, провівши історичні мирні переговори в Саудівській Аравії, прагнучи миру", – зазначено однією з "перемог" у повідомленні Білого дому.

11 березня у Джидді почалися перемовини між делегаціями України та США щодо врегулювання російсько-української війни. Вони відбуваються у розвиток переговорів американської сторони з росіянами, що пройшли 18 лютого в Ер-Ріяді.

У Кремлі заявили, що США "якимось чином" проінформують Росію про підсумки американсько-українських переговорів у Саудівській Аравії.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що спецпосланник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує вдруге відвідати Москву для зустрічі з лідером Росії Владіміром Путіним.