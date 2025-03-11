Кремль каже, що США поінформують РФ про переговори з Україною в Джидді

У Кремлі заявили, що США "якимось чином" проінформують Росію про підсумки американсько-українських переговорів у Саудівській Аравії.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков журналістам у вівторок, його слова наводить російське агентство "Интерфакс".

Речник Кремля сказав про це, коментуючи повідомлення про можливість зустрічі Владіміра Путіна і спецпредставника Трампа з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа.

"Сьогодні будуть контакти в Джидді американсько-українські. Якимось чином американська сторона, яка займається пошуком шляхів виходу на мирне врегулювання, поінформує нас", – сказав Пєсков.

"Ми своєчасно повідомимо вам, як це буде зроблено", – додав він.

У місті Джидда в Саудівській Аравії у вівторок почалися перемовини між делегаціями України та США щодо врегулювання російсько-української війни.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що спецпосланник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує вдруге відвідати Москву для зустрічі з лідером Росії Владіміром Путіним.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова не підтвердила і не спростувала повідомлення ЗМІ про запланований візит Віткоффа.



