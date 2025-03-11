Белый дом причислил мирные переговоры в Саудовской Аравии к 50 "победам" Трампа за 50 дней

Белый дом к 50 дням на посту президента США Дональда Трампа опубликовал список 50 "побед", к которому причислили переговоры в Саудовской Аравии по урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Белого дома.

"Победа никогда не прекращается – и президент Трамп только начинает. Вот 50 побед американского народа за первые 50 дней президентства Трампа", – говорится в сообщении Белого дома.

16-м в списке "побед" указан пункт об усилиях Трампа к миру во всем мире. "Президент Трамп посадил Россию и Украину за стол переговоров, проведя исторические мирные переговоры в Саудовской Аравии, стремясь к миру", – указано одной из „побед" в сообщении Белого дома.

11 марта в Джидде начались переговоры между делегациями Украины и США по урегулированию российско-украинской войны. Они происходят в развитие переговоров американской стороны с россиянами, прошедших 18 февраля в Эр-Рияде.

В Кремле заявили, что США "каким-то образом" проинформируют Россию об итогах американско-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует второй раз посетить Москву для встречи с лидером России Владимиром Путиным.