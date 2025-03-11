Жандармерия Румынии назвала фейком распространяемое в последние дни сообщение в соцсетях о том, что треть ее личного состава составляют иностранцы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Facebook жандармерия предупредила о новой дезинформации, согласно которой "более 30% личного состава жандармерии не являются румынами, они, скорее всего, привезены из Франции".

"Это абсолютно ложная информация... Обязательным условием трудоустройства является то, что новобранцы должны иметь румынское гражданство и проживать в Румынии", – пояснили там.

Румынская жандармерия также напомнила о необходимости проверять информацию из официальных источников и "избегать распространения абсолютно ложных и обманчивых сообщений".

Фейки о спецназовцах распространяются в Румынии на фоне протестов в результате отказа регистрировать ультраправого Келина Джорджеску кандидатом в президенты пострадали 13 правоохранителей, полиция разыскивает наиболее активных участников беспорядков.

Напомним, 9 марта Центральное избирательное бюро Румынии решило отклонить кандидатуру одиозного Джорджеску на президентских выборах.