У МЗС "взяли до уваги" візит генсека ОБСЄ до Росії

Міністерство закордонних справ відреагувало на візит Генерального секретаря ОБСЄ Ферідуна Сінірліоглу до Росії 11 березня.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства.

У МЗС заявили, що "взяли до уваги" візит Сінірліоглу до Росії.

Там зазначили, що в умовах триваючої агресивної війни Росії проти України будь-які контакти керівництва ОБСЄ з РФ мають будуватись на принципах поваги до міжнародного права, зобов’язань Організації, а також суверенітету та територіальної цілісності України.

У відомстві нагадали, що Росія не відмовляється від своєї деструктивної ролі в ОБСЄ, підриваючи діяльність міжнародної Організації та використовуючи її для виправдання війни проти України.

За цих умов, керівництво ОБСЄ має залишатись відданим основоположним принципам Організації та своїми діями не допускати легітимізації загарбницької політики Росії та послаблення її політичної ізоляції, акцентували у МЗС.

Також у заяві зазначили, що Україна засуджує вже майже трирічне незаконне позбавлення волі Росією співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Відтак у МЗС закликали держави-учасниці ОБСЄ, керівництво Організації та наших міжнародних партнерів посилити політичний та санкційний тиск на Росію з метою сприяння звільненню цих людей.

Звернемо увагу, що під час свого візиту до Москви, Сінірліоглу зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим.

Генсек ОБСЄ додав, що хотів би "продовжувати працювати з Росією з питань миру і безпеки в Європі".

У грудні 2024 року Рада міністрів ОБСЄ досягла компромісу з призначенням керівництва, що неодноразово блокувала Росія через консенсусний принцип ухвалення рішень.

Призначений тоді генеральним секретарем ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу висловив сподівання, що організація докладеться до встановлення миру в Україні.