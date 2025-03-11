В МИД "приняли во внимание" визит генсека ОБСЕ в Россию

Министерство иностранных дел отреагировало на визит Генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу в Россию 11 марта.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что "приняли во внимание" визит Синирлиоглу в Россию.

Там отметили, что в условиях продолжающейся агрессивной войны России против Украины любые контакты руководства ОБСЕ с РФ должны строиться на принципах уважения международного права, обязательств Организации, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ведомстве напомнили, что Россия не отказывается от своей деструктивной роли в ОБСЕ, подрывая деятельность международной Организации и используя ее для оправдания войны против Украины.

В этих условиях, руководство ОБСЕ должно оставаться преданным основополагающим принципам Организации и своими действиями не допускать легитимизации захватнической политики России и ослабления ее политической изоляции, акцентировали в МИД.

Также в заявлении отметили, что Украина осуждает уже почти трехлетнее незаконное лишение свободы Россией сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Поэтому в МИД призвали государства-участники ОБСЕ, руководство Организации и наших международных партнеров усилить политическое и санкционное давление на Россию с целью содействия освобождению этих людей.

Обратим внимание, что во время своего визита в Москву, Синирлиоглу встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Генсек ОБСЕ добавил, что хотел бы "продолжать работать с Россией по вопросам мира и безопасности в Европе".

В декабре 2024 года Совет министров ОБСЕ достиг компромисса с назначением руководства, что неоднократно блокировала Россия из-за консенсусного принципа принятия решений.

Назначенный тогда генеральным секретарем ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил надежду, что организация приложится к установлению мира в Украине.