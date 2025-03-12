Сибіга проінформував європейських партнерів про результат переговорів зі США

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував європейських партнерів про результати переговорів між Україною і США, що пройшли у Джидді у вівторок.

Про це він написав у соцмережі X, пише "Європейська правда".

Сибіга відзначив, що продовжує роботу з європейськими партнерами, щоб разом зі Сполученими Штатами досягти довготривалого миру і безпеки для України і всієї Європи.

Він повідомив, що зв’язався з очільниками дипломатії ЄС, Чехії, Ісландії, Данії, Естонії, Норвегії, Швеції, Латвії, Литви, Фінляндії, Франції, Британії та заступником глави МЗС Бельгії для інформування про результати "знакової зустрічі" в Джидді".

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що після переговорів у Джидді Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всієї лінії фронту".