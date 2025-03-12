Сибига проинформировал европейских партнеров о результате переговоров с США

Министр иностранных дел Андрей Сибига проинформировал европейских партнеров о результатах переговоров между Украиной и США, прошедших в Джидде во вторник.

Об этом он написал в соцсети X, пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что продолжает работу с европейскими партнерами, чтобы вместе с Соединенными Штатами достичь долговременного мира и безопасности для Украины и всей Европы.

Он сообщил, что связался с руководителями дипломатии ЕС, Чехии, Исландии, Дании, Эстонии, Норвегии, Швеции, Латвии, Литвы, Финляндии, Франции, Великобритании и заместителем главы МИД Бельгии для информирования о результатах "знаковой встречи" в Джидде".

Напомним, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что после переговоров в Джидде Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Президент Владимир Зеленский сказал, что это будет касаться "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".