ЄС про зустріч у Джидді: тепер Росія має показати готовність до миру
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас виступила з заявою у відповідь на результати переговорів Україна-США, що пройшли 11 березня в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви.
Каллас відзначила, що Європейський Союз вітає спільну заяву України та США за підсумками їхньої зустрічі в Королівстві Саудівська Аравія, включаючи пропозиції щодо угоди про припинення вогню, гуманітарні зусилля та відновлення обміну розвідувальною інформацією та допомоги у сфері безпеки з боку США.
Вона наголосила, що ЄС готовий відігравати свою повну роль у підтримці майбутніх кроків разом з Україною, США та іншими партнерами.
Мета ЄС, відзначила Каллас, – підтримати Україну в досягненні всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права.
"Пропозиція про припинення вогню – якщо вона буде прийнята Росією – може стати важливим кроком у цьому напрямку. Тепер Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру", – наголосила очільниця дипломатії ЄС.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всієї лінії фронту".
А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.