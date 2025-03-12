ЄС про зустріч у Джидді: тепер Росія має показати готовність до миру

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас виступила з заявою у відповідь на результати переговорів Україна-США, що пройшли 11 березня в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви.

Каллас відзначила, що Європейський Союз вітає спільну заяву України та США за підсумками їхньої зустрічі в Королівстві Саудівська Аравія, включаючи пропозиції щодо угоди про припинення вогню, гуманітарні зусилля та відновлення обміну розвідувальною інформацією та допомоги у сфері безпеки з боку США.

Вона наголосила, що ЄС готовий відігравати свою повну роль у підтримці майбутніх кроків разом з Україною, США та іншими партнерами.

Мета ЄС, відзначила Каллас, – підтримати Україну в досягненні всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права.

"Пропозиція про припинення вогню – якщо вона буде прийнята Росією – може стати важливим кроком у цьому напрямку. Тепер Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру", – наголосила очільниця дипломатії ЄС.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всієї лінії фронту".

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.