В Грузии Саакашвили приговорили к 9 годам заключения по "делу о пиджаках"

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который сейчас отбывает шестилетний срок заключения, приговорили к девяти годам лишения свободы по так называемому "делу о пиджаках" о растрате бюджетных средств в крупном размере.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Решение объявил судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили. Бывшего начальника Специальной службы охраны Теймураза Джанашия суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари.

Саакашвили и Джанашия ранее неоднократно отвергали обвинения, заявляя, что процесс носит политический характер.

В "деле о пиджаках" речь идет о растрате Саакашвили средств на отдых в фешенебельных отелях и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды.

В прокуратуре утверждали, что с 1 мая 2009 года до 25 февраля 2013 года, по поручению и организацией Саакашвили, для его личных целей из госбюджета нецелевым образом было потрачено 9 млн лари (в те годы около 5,4 млн долларов).

Сейчас Саакашвили уже отбывает шестилетний срок, его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

Новый срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания Саакашвили – 1 октября 2021 года. Таким образом, согласно приговору, на свободу он сможет выйти 1 октября 2030 года.

В то же время против него продолжаются судебные процессы по делам о событиях 7 ноября 2007 года, когда грузинская полиция силой разгоняла протестующих, и о незаконном пересечении границы.