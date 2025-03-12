Скандальний Джорджеску назвав Румунію "колонією Франції та Брюсселя" після недопуску на вибори

Одіозний румунський політик Келін Джорджеску накинувся з критикою на Румунію після того, як Конституційний суд остаточно заборонив йому балотуватись на виборах президента.

Про це Джорджеску написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи рішення Конституційного суду, скандальний антизахідний політик написав, що "господарі вирішили: ніякої рівності, ніякої свободи, ніякого братерства для румунів".

"Хай живе Франція і Брюссель! Хай живе їхня колонія під назвою Румунія! Поки Америка знову стає великою, Європа і Румунія, що опинилися під диктатурою, стали дрібними і корумпованими", – обурюється Джорджеску.

За його словами, "за нашу байдужість і байдужість наших партнерів ми заплатимо душами цього розчавленого народу".

"Але я запевняю вас, що так не залишиться! Зло системи не переможе, їхнє зло не здолає нас!", – додав він.

Як відомо, у вівторок, 11 березня, Конституційний суд Румунії відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої ради не допускати антизахідного Келіна Джорджеску на президентські вибори у травні.

Минулого місяця прокуратура порушила проти Джорджеску кримінальну справу, звинувативши його в "підбурюванні до дій, спрямованих проти конституційного ладу", підтримці фашистських угруповань і неправдивих деклараціях про фінансування виборчої кампанії та розкриття інформації про активи.

9 березня Центральне виборче бюро Румунії вирішило відхилити кандидатуру Келіна Джорджеску на президентських виборах. Після цього в Бухаресті прихильники Джорджеску влаштували протести, які переросли у сутички.