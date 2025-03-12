Скандальный Джорджеску назвал Румынию "колонией Франции и Брюсселя" после недопуска на выборы

Одиозный румынский политик Кэлин Джорджеску набросился с критикой на Румынию после того, как Конституционный суд окончательно запретил ему баллотироваться на выборах президента.

Об этом Джорджеску написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Комментируя решение Конституционного суда, скандальный антизападный политик написал, что "хозяева решили: никакого равенства, никакой свободы, никакого братства для румын".

"Да здравствуют Франция и Брюссель! Да здравствует их колония под названием Румыния! Пока Америка снова становится великой, Европа и Румыния, оказавшиеся под диктатурой, стали мелкими и коррумпированными", – возмущается Джорджеску.

По его словам, "за наше равнодушие и равнодушие наших партнеров мы заплатим душами этого раздавленного народа".

"Но я уверяю вас, что так не останется! Зло системы не победит, их зло не одолеет нас!", – добавил он.

Как известно, во вторник, 11 марта, Конституционный суд Румынии отклонил все жалобы на решение Центрального избирательного совета не допускать антизападного Кэлина Джорджеску на президентские выборы в мае.

В прошлом месяце прокуратура возбудила против Джорджеску уголовное дело, обвинив его в "подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя", поддержке фашистских группировок и ложных декларациях о финансировании избирательной кампании и раскрытии информации об активах.

9 марта Центральное избирательное бюро Румынии решило отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах. После этого в Бухаресте сторонники Джорджеску устроили протесты, которые переросли в столкновения.