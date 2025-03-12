Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения с США о редкоземельных металлах.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами по итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, пишет "Европейская правда".

Президент заявил, что Украина "готова к подписанию рамочного соглашения, как первый шаг".

"Мы всегда об этом говорили. Честно говоря, я думал, что мы это подпишем раньше. Не о чем говорить. Никаких секретов за кулисами нет. Мы готовы", – заявил Зеленский.

Как известно, по итогам переговоров в саудовском городе Джидда во вторник, 11 марта, президенты США и Украины пришли к согласию относительно соглашения о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Напомним, срыв подписания соглашения о минералах с Украиной лежит в основе ухудшения отношений Киева и Вашингтона.

В своей речи в Конгрессе на прошлой неделе Трамп заявил, что ценит готовность президента Украины подписать соглашение по добыче полезных ископаемых и сесть за стол переговоров под его руководством.

А по данным NBC News, Трампу теперь недостаточно самого соглашения о минералах для возобновления военной помощи Украине.