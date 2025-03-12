У Польщі розслідують крадіжку списаного радянського танка Т-55
У Польщі розслідують рідкісний випадок крадіжки старого радянського танка Т-55, що стояв у містечку під Варшавою.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Польська поліція розслідує рідкісний випадок крадіжки роззброєного радянського танка Т-55, що стояв у містечку Прушкув під Варшавою.
Танк перебував на території складу з металобрухтом і за загадкових обставин зник у суботу 8 березня.
"11 березня відділок поліції у Прушкуві отримав повідомлення про крадіжку танка", – зазначила представниця поліції Пауліна Вуйчицька-Фіц.
Т-55 зняті з озброєння польської армії з 2002 року.
Нагадаємо, у Німеччині оштрафували на 250 тисяч євро пенсіонера, який зберігав у підвалі танк.
Також у німецькому місті минулої осені почали розслідування через поцуплену меморіальну бруківку з іменами жертв Голокосту.