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У Польщі розслідують крадіжку списаного радянського танка Т-55

Новини — Середа, 12 березня 2025, 16:01 — Марія Ємець

У Польщі розслідують рідкісний випадок крадіжки старого радянського танка Т-55, що стояв у містечку під Варшавою.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Польська поліція розслідує рідкісний випадок крадіжки роззброєного радянського танка Т-55, що стояв у містечку Прушкув під Варшавою. 

Танк перебував на території складу з металобрухтом і за загадкових обставин зник у суботу 8 березня. 

"11 березня відділок поліції у Прушкуві отримав повідомлення про крадіжку танка", – зазначила представниця поліції Пауліна Вуйчицька-Фіц.

Т-55 зняті з озброєння польської армії з 2002 року. 

Нагадаємо, у Німеччині оштрафували на 250 тисяч євро пенсіонера, який зберігав у підвалі танк.

Також у німецькому місті минулої осені почали розслідування через поцуплену меморіальну бруківку з іменами жертв Голокосту.


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