У Польщі розслідують крадіжку списаного радянського танка Т-55

У Польщі розслідують рідкісний випадок крадіжки старого радянського танка Т-55, що стояв у містечку під Варшавою.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Польська поліція розслідує рідкісний випадок крадіжки роззброєного радянського танка Т-55, що стояв у містечку Прушкув під Варшавою.

Танк перебував на території складу з металобрухтом і за загадкових обставин зник у суботу 8 березня.

"11 березня відділок поліції у Прушкуві отримав повідомлення про крадіжку танка", – зазначила представниця поліції Пауліна Вуйчицька-Фіц.

Т-55 зняті з озброєння польської армії з 2002 року.

Нагадаємо, у Німеччині оштрафували на 250 тисяч євро пенсіонера, який зберігав у підвалі танк.

Також у німецькому місті минулої осені почали розслідування через поцуплену меморіальну бруківку з іменами жертв Голокосту.



