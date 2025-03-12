В Польше расследуют кражу списанного советского танка Т-55

В Польше расследуют редкий случай кражи старого советского танка Т-55, стоявшего в городке под Варшавой.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Польская полиция расследует редкий случай кражи разоруженного советского танка Т-55, стоявшего в городке Прушкув под Варшавой.

Танк находился на территории склада с металлоломом и при загадочных обстоятельствах исчез в субботу 8 марта.

"11 марта отделение полиции в Прушкуве получило сообщение о краже танка", – отметила представитель полиции Паулина Вуйчицкая-Фиц.

Т-55 сняты с вооружения польской армии с 2002 года.

Напомним, в Германии оштрафовали на 250 тысяч евро пенсионера, который хранил в подвале танк.

Также в немецком городе прошлой осенью начали расследование из-за украденной мемориальной брусчатки с именами жертв Холокоста.