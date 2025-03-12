У Данії призов жінок до армії може початись на рік раніше, ніж планувалось

Після того, як усі парламентські партії Данії зняли заперечення стосовно призову жінок до армії нарівні з чоловіками, ця процедура може розпочатись уже влітку 2026 року.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Раніше в середу Ліберальний альянс – одна з парламентських партій Данії – оголосив, що не перешкоджатиме ухваленню законодавства про призов жінок до армії.

"Це означає, що ми можемо домогтися того, щоб жіночий призов набув чинності раніше, ніж було заплановано, де ми мали поетапне введення", – заявив Лунд Поульсен.

Коли у квітні 2024 року парламентські партії Данії погодились запровадити жіночу військову повинність, дві партії – включно з Ліберальним альянсом – наклали на пропозицію вето, аби вона могла набути чинності лише у 2027 році після загальних виборів.

Але остання заява Ліберального альянсу, ймовірно, дозволить перенести запровадження призову для жінок на рік вперед, на літо 2026 року, вважає данський міністр оборони.

Нещодавно стало відомо, що Данія виділить додаткові 50 мільярдів крон (7 мільярдів доларів) на оборонні витрати протягом наступних двох років, посилаючись на все більше загрозу з боку Росії.