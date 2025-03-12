В Дании призыв женщин в армию может начаться на год раньше, чем планировалось

После того как все парламентские партии Дании сняли возражения относительно призыва женщин в армию наравне с мужчинами, эта процедура может начаться уже летом 2026 года.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Ранее в среду Либеральный альянс – одна из парламентских партий Дании – объявил, что не будет препятствовать принятию законодательства о призыве женщин в армию.

"Это означает, что мы можем добиться того, чтобы женский призыв вступил в силу раньше, чем было запланировано, где мы имели поэтапное введение", – заявил Лунд Поульсен.

Когда в апреле 2024 года парламентские партии Дании согласились ввести женскую воинскую повинность, две партии – включая Либеральный альянс – наложили на предложение вето, чтобы оно могло вступить в силу только в 2027 году после всеобщих выборов.

Но последнее заявление Либерального альянса, вероятно, позволит перенести введение призыва для женщин на год вперед, на лето 2026 года, считает датский министр обороны.

Недавно стало известно, что Дания выделит дополнительные 50 миллиардов крон (7 миллиардов долларов) на оборонные расходы в течение следующих двух лет, ссылаясь на все большую угрозу со стороны России.