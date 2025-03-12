Бербок: G7 стала важливим фактором, що завадив Путіну досягти цілей в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країни G7 стали важливим фактором того, що очільник Кремля Владімір Путін не досяг своїх цілей в Україні.

Про це вона заявила перед від'їздом на зустріч G7 у Канаду, її слова цитує МЗС країни, пише "Європейська правда".

Бербок сказала, що відтоді як Путін привів війну в Європу – G7 була "робочим м’язом у врегулюванні криз: потужним і надійним".

"Той факт, що Путін досі не досяг своїх цілей війни в Україні, пояснюється насамперед мужністю українського народу, але також одностайною підтримкою G7", – підкреслила вона.

Топдипломатка Німеччини зазначила, що після зустрічі в Мюнхені на полях безпекової конференції це буде друга зустріч G7 під головуванням Канади та з новою адміністрацією США. Дипломатка назвала такий тісний обмін не тільки важливим, а й терміново необхідним.

"Ми зробимо більше для нашої безпеки та оборони в Європі в майбутньому. Бо настала нова ера беззаконня. Час, коли ті у світі, хто не поділяє наших цінностей, хто не хоче миру, хто вірить лише в право сильнішого, дуже уважно спостерігають, чи зможемо ми зберегти нашу єдність і порядок, заснований на правилах", – додала глава німецького МЗС.

Нагадаємо, у лютому країни "Групи семи" не змогли схвалити спільну заяву з нагоди третьої річниці повномасштабної війни між Україною та Росією через гострі розбіжності з позицією Вашингтона.

Перед тим стало відомо, що США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до третьої річниці великої війни.

11 березня писали, що США виступають проти формулювань у заявах G7, які можуть зашкодити їхнім зусиллям з залучення Росії та України за стіл переговорів.