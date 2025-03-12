Бербок: G7 стала важным фактором, помешавшим Путину достичь целей в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны G7 стали важным фактором того, что глава Кремля Владимир Путин не достиг своих целей в Украине.

Об этом она заявила перед отъездом на встречу G7 в Канаду, ее слова цитирует МИД страны, пишет "Европейская правда".

Бербок сказала, что с тех пор как Путин привел войну в Европу – G7 была "рабочей мышцей в урегулировании кризисов: мощным и надежным".

"Тот факт, что Путин до сих пор не достиг своих целей войны в Украине, объясняется прежде всего мужеством украинского народа, но также единодушной поддержкой G7", – подчеркнула она.

Топ-дипломат Германии отметила, что после встречи в Мюнхене на полях конференции по безопасности это будет вторая встреча G7 под председательством Канады и с новой администрацией США. Дипломат назвала такой тесный обмен не только важным, но и срочно необходимым.

"Мы сделаем больше для нашей безопасности и обороны в Европе в будущем. Потому что наступила новая эра беззакония. Время, когда те в мире, кто не разделяет наших ценностей, кто не хочет мира, кто верит только в право сильнейшего, очень внимательно наблюдают, сможем ли мы сохранить наше единство и порядок, основанный на правилах", – добавила глава немецкого МИД.

Напомним, в феврале страны "Группы семи" не смогли принять совместное заявление по случаю третьей годовщины полномасштабной войны между Украиной и Россией из-за острых разногласий с позицией Вашингтона.

Перед тем стало известно, что США отказываются называть Россию агрессором в заявлении G7 к третьей годовщине большой войны.

11 марта писали, что США выступают против формулировок в заявлениях G7, которые могут повредить их усилиям по привлечению России и Украины за стол переговоров.