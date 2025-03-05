73% французів більше не вважають США союзником

Майже три чверті французів більше не вважають США союзником своєї країни у світлі позиції президента Дональда Трампа, який взяв курс на зближення з Росією.

Такими є результати опитування інституту Elabe для BFMTV, передає "Європейська правда".

Як і деякі політичні діячі, такі як експрезидент Франсуа Олланд або лідер соціалістів Олів'є Фор, 73% французів сьогодні вважають, що Сполучені Штати більше не є союзником Франції.

76% побоюються поширення військового конфлікту за межі українських кордонів, або навіть 64% – за межі французьких кордонів. Зазначають, що це занепокоєння є стабільним з червня 2024 року.

Майже троє з чотирьох французів також кажуть, що вони "шоковані", в тому числі 39% "дуже шоковані", сваркою, яка сталася між американським президентом та його українським колегою в Овальному кабінеті перед пресою у п'ятницю, 28 лютого.

Для 59% респондентів відповідальність за цю сварку несе 47-й президент США. Лише 8% звинувачують Володимира Зеленського, тоді як 19% вказують на обох лідерів.

Український президент має загалом добрий імідж серед французького населення. 65% респондентів кажуть, що він має "хороший імідж" порівняно з 34%, які вважають його "поганим". Господар Кремля Владімір Путін має поганий імідж у 86% французів, а президент США Дональд Трамп – у 80%.

Також опитування показало, що переважна більшість французів виступають за збереження на поточному рівні або збільшення допомоги Україні, приблизно така ж кількість опитаних підтримує відправлення миротворців після закінчення бойових дій.

Як повідомлялося, трохи більше половини американців заявили, що особисто підтримують Україну в її війні з Росією, але мало хто вірить, що президент Дональд Трамп на тому ж боці.

А серед громадян Нідерландів зріс рівень стурбованості війною в Україні у світлі позиції адміністрації Дональда Трампа, який шукає можливості замирення Росії.