Фіцо вирішив сказати, що підтримує "всі мирні плани" для України

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що підтримує всі "мирні пропозиції" для України, не конкретизувавши, що саме має на увазі.

Такий допис зʼявився на його Facebook-сторінці 12 березня, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо заявив, що підтримує "всі мирні плани" та "всі мирні пропозиції щодо припинення вогню в Україні".

"Кожен день війни в Україні асоціюється зі взаємним вбивством слов'ян, що я відкидав з самого початку конфлікту. Я є прем'єр-міністром країни, яка любить мир і яка послідовно проводить суверенну словацьку зовнішню політику, орієнтовану на всі чотири сторони світу", – додав він.

Премʼєр Словаччини не уточнив, з якої нагоди опублікував такий пост. Але відомо, що за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.

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