Фицо решил сказать, что поддерживает "все мирные планы" для Украины

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что поддерживает все "мирные предложения" для Украины, не конкретизировав, что именно имеет в виду.

Такое сообщение появилось на его Facebook-странице 12 марта, сообщает "Европейская правда".

Фицо заявил, что поддерживает "все мирные планы" и "все мирные предложения по прекращению огня в Украине".

"Каждый день войны в Украине ассоциируется со взаимным убийством славян, что я отвергал с самого начала конфликта. Я являюсь премьер-министром страны, которая любит мир и которая последовательно проводит суверенную словацкую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света", – добавил он.

Премьер Словакии не уточнил, по какому случаю опубликовал такой пост. Но известно, что по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.

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