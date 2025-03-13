Глава Міноборони Німеччини закликає до спільного підходу ЄС в оборонних закупівлях

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європі необхідний єдиний підхід до закупівель військового обладнання, оскільки Європа не може дозволити собі витрачати час на непотрібну бюрократію.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Reuters.

Коментарі Пісторіуса пролунали після зустрічі міністрів оборони Великої Британії, Франції, Італії та Польщі в Парижі, де обговорювали питання зміцнення європейської оборони та забезпечення гарантій безпеки для України.

"Ми хочемо закуповувати більше, ми хочемо закуповувати послідовно і водночас... ми хочемо скасувати регулювання на європейському рівні, а також у наших національних державах. Разом ми зможемо закуповувати дешевше", – сказав він.

Пісторіус зазначив, що Європа не може дозволити собі, щоб бюрократія затримувала нарощування витрат на оборону.

"У нас немає на це часу, він надмірний і дорогий", – сказав він.

Нагадаємо, під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня, за пропозицію Rearm Europe ("Переозброїти Європу") проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включаючи прем'єра Угорщини Віктора Орбана.