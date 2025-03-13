Глава Минобороны Германии призывает к общему подходу ЕС в оборонных закупках

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европе необходим единый подход к закупкам военного оборудования, поскольку Европа не может позволить себе тратить время на ненужную бюрократию.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Reuters.

Комментарии Писториуса прозвучали после встречи министров обороны Великобритании, Франции, Италии и Польши в Париже, где обсуждали вопросы укрепления европейской обороны и обеспечения гарантий безопасности для Украины.

"Мы хотим закупать больше, мы хотим закупать последовательно и одновременно... мы хотим отменить регулирование на европейском уровне, а также в наших национальных государствах. Вместе мы сможем закупать дешевле", – сказал он.

Писториус отметил, что Европа не может позволить себе, чтобы бюрократия задерживала наращивание расходов на оборону.

"У нас нет на это времени, оно чрезмерное и дорогое", – сказал он.

Напомним, во время внеочередного оборонного саммита лидеров ЕС 6 марта, за предложение Rearm Europe ("Перевооружить Европу") проголосовали единогласно все руководители государств ЕС, включая премьера Венгрии Виктора Орбана.