ЄСПЛ частково задовольнив позов Буткевича і Закревської щодо заборони акцій під ГПУ

Європейський суд з прав людини частково задовольнив позов українських активістів-правозахисників Максима Буткевича та Євгенії Закревської щодо подій 2012-2013 років, коли режим Віктора Януковича перешкоджав акціям протесту під Генпрокуратурою.

Рішення є у розпорядженні "Європейської правди".

Буткевич і Закревська подали скаргу до ЄСПЛ ще у вересні 2013 року та поскаржились на порушення декількох статей Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з тим, що тогочасна українська влада, прикриваючись судовими рішеннями, забороняла їм проведення акцій протесту під Генеральною прокуратурою.

ЄСПЛ за підсумками розгляду визнав скарги обох позивачів за ст. 11 і ст. 13 ЄКПЛ щодо акцій протесту 14 і 18 березня 2013 року, та скаргу Закревської за ст. 5 § 1 (c) ЄКПЛ прийнятними, а інші складові скарги – неприйнятними.

Суд визнав, що дії тодішньої української влади можна вважати порушенням статей 11 і 13 ЄКПЛ щодо обох позивачів, а також статті 5 § 1 (c) стосовно Закревської.

Водночас суд вирішив, що немає необхідності розглядати прийнятність та суть скарги другої заявниці за статтею 13 Конвенції щодо відсутності ефективного засобу юридичного захисту за її скаргою за підпунктом "с" пункту 1 статті 5 Конвенції.

ЄСПЛ зобов’язав Україну упродовж трьох місяців виплатити Максиму Буткевичу компенсацію у розмірі 5900 євро, Євгенії Закревській – 9800 євро за моральну шкоду, та ще 2400 євро за судові витрати.

Водночас суд відхилив решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.

Також 13 березня ЄСПЛ ухвалив масштабне рішення за низкою позовів щодо бездіяльності держави під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів у Одесі 2 травня 2014 року, коли загинуло 47 людей.