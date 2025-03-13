ЕСПЧ частично удовлетворил иск Буткевича и Закревской по запрету акций под ГПУ

Европейский суд по правам человека частично удовлетворил иск украинских активистов-правозащитников Максима Буткевича и Евгении Закревской относительно событий 2012-2013 годов, когда режим Витора Януковича препятствовал акциям протеста под Генпрокуратурой.

Решение есть в распоряжении "Европейской правды".

Буткевич и Закревская подали жалобу в ЕСПЧ еще в сентябре 2013 года и пожаловались на нарушение нескольких статей Европейской конвенции по правам человека в связи с тем, что тогдашняя украинская власть, прикрываясь судебными решениями, запрещала им проведение акций протеста под Генеральной прокуратурой.

ЕСПЧ по итогам рассмотрения признал жалобы обоих истцов по ст. 11 и ст. 13 ЕКПЧ относительно акций протеста 14 и 18 марта 2013 года, и жалобу Закревской по ст. 5 § 1 (c) ЕКПЧ приемлемыми, а другие составляющие жалобы – неприемлемыми.

Суд признал, что действия тогдашней украинской власти можно считать нарушением статей 11 и 13 ЕКПЧ в отношении обоих истцов, а также статьи 5 § 1 (c) в отношении Закревской.

В то же время суд решил, что нет необходимости рассматривать приемлемость и суть жалобы второй заявительницы по статье 13 Конвенции об отсутствии эффективного средства юридической защиты по ее жалобе по подпункту "с" пункта 1 статьи 5 Конвенции.

ЕСПЧ обязал Украину в течение трех месяцев выплатить Максиму Буткевичу компенсацию в размере 5900 евро, Евгении Закревской – 9800 евро за моральный ущерб, и еще 2400 евро за судебные издержки.

В то же время суд отклонил остальные требования заявителей о справедливой сатисфакции.

Также 13 марта ЕСПЧ принял масштабное решение по ряду исков о бездействии государства во время столкновения пророссийских и проукраинских активистов в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 47 человек.