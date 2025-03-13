У Литві кажуть, що західні та українські оборонні компанії виявляють інтерес до співпраці

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що щонайменше чотири компанії оборонної промисловості з Німеччини та України хочуть співпрацювати з його країною.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у четвер, 13 березня, цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Палуцкас розповів, що окрім чотирьох зацікавлених оборонних компаній, серед яких, зокрема, українська, робота також ведеться з налагодження контактів з американськими, шведськими та британськими виробниками озброєнь.

"Ми досягли значного прогресу. У мене на столі лежать чотири пропозиції, як з Німеччини, так і з України. Ми також очікуємо на візити низки глобальних оборонних компаній зі США. Переговори зі Швецією та Великою Британією ще попереду", – поділився він.

За словами литовського прем’єра, уряд країни прагне залучити західні високотехнологічні оборонні компанії до Литви для участі у спільних проєктах з виробництва боєприпасів та інших видів озброєнь.

Він зазначив, що мета полягає в тому, щоб оборонні витрати залишалися в Литві, інвестувалися на місцевому рівні і стимулювали економіку.

У середині січня Державна рада оборони Литви вирішила, що країна має витрачати на оборону від 5 до 6% свого ВВП, або близько 12 мільярдів євро протягом наступних п'яти років.

Литва прагне залучити додаткові кошти для створення національної дивізії у складі своїх збройних сил до 2030 року, щоб підготуватися до прийому запланованої німецької бригади. Очікується, що частина коштів надійде від економічного зростання, запозичень і податкових коригувань.

Також наприкінці лютого писали, що Палуцкас на тлі заяв американського президента Дональда Трампа запропонував адміністрації США разом займатися оборонною промисловістю.