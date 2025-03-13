В Литве говорят, что западные и украинские оборонные компании проявляют интерес к сотрудничеству

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что по меньшей мере четыре компании оборонной промышленности из Германии и Украины хотят сотрудничать с его страной.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в четверг, 13 марта, цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Палуцкас рассказал, что кроме четырех заинтересованных оборонных компаний, среди которых, в частности, украинская, работа также ведется по налаживанию контактов с американскими, шведскими и британскими производителями вооружений.

"Мы достигли значительного прогресса. У меня на столе лежат четыре предложения, как из Германии, так и из Украины. Мы также ожидаем визитов ряда глобальных оборонных компаний из США. Переговоры со Швецией и Великобританией еще впереди", – поделился он.

По словам литовского премьера, правительство страны стремится привлечь западные высокотехнологичные оборонные компании в Литву для участия в совместных проектах по производству боеприпасов и других видов вооружений.

Он отметил, что цель состоит в том, чтобы оборонные расходы оставались в Литве, инвестировались на местном уровне и стимулировали экономику.

В середине января Государственный совет обороны Литвы решил, что страна должна тратить на оборону от 5 до 6% своего ВВП, или около 12 миллиардов евро в течение следующих пяти лет.

Литва стремится привлечь дополнительные средства для создания национальной дивизии в составе своих вооруженных сил к 2030 году, чтобы подготовиться к приему запланированной немецкой бригады. Ожидается, что часть средств поступит от экономического роста, заимствований и налоговых корректировок.

Также в конце февраля писали, что Палуцкас на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа предложил администрации США вместе заниматься оборонной промышленностью.