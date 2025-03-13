У Британії заявили, що наслідки аварії танкера біля узбережжя локалізовані

Наслідки аварії танкера біля англійського узбережжя, яка сталася вранці 10 березня, "достатньо локалізовані".

Про це заявив у четвер, 13 березня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як розповів Стармер, наразі "ситуація достатньо локалізована".

"Що стосується причин, то їх ще належить з'ясувати. Процес запущений, але ми повинні докопатися до суті", – сказав він.

Нагадаємо, аварія сталась вранці 10 березня неподалік берегів Британії у Північному морі – зіткнулись нафтовий танкер під прапором США і вантажне судно під прапором Португалії.

Авіаційне пальне з танкера внаслідок аварії потрапило в море.

Один з членів екіпажу вантажного судна вважається зниклим безвісти і скоріш за все загинув.

А власники судна розповіли, що капітан контейнеровоза Solong, який зіткнувся з танкером в Північному морі біля берегів Британії, є громадянином Росії.